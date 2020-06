Tadej Pogacar heeft zondag revanche genomen op Primoz Roglic. De 21-jarige renner won het Sloveens kampioenschap tijdrijden en voorkwam zo een 'dubbel' van Roglic.

Pogacar deed in de regen 31 minuten en 10 seconden over een lastig parcours van 15,7 kilometer van Zgornje Gorje naar Pokljuka. De dertigjarige Roglic kwam 9 seconden tekort op zijn landgenoot.

Het topduo zette de concurrentie op grote achterstand. Jan Polanc, een ploegmaat van Pogacar, eindigde op 1 minuut en 47 seconden als derde.

Vorige week pakte Jumbo-Visma-renner Roglic nog de Sloveense titel op de weg door in de eerste UCI-koers sinds de coronacrisis af te rekenen met Pogacar.

Het toptalent van UAE-Team Emirates boekte zondag al zijn vijfde zege van het flink gewijzigde wielerseizoen. In februari won Pogacar twee etappes en pakte hij de eindzege in de Ronde van Valencia en was hij de beste in een rit in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om beelden van het podium van het Sloveens kampioenschap tijdrijden te bekijken.