Lotto Soudal heeft dinsdag zijn acht renners voor de uitgestelde Tour de France bekendgemaakt. De Belgische ploeg begint eind augustus in Nice met onder anderen topsprinter Caleb Ewan en aanwinsten Philippe Gilbert en John Degenkolb.

Met Gilbert, Tim Wellens, Thomas De Gendt, Jasper De Buyst en de 24-jarige debutant Steff Cras heeft Lotto Soudal vijf Belgen opgeroepen. De Duitser Degenkolb krijgt zijn landgenoot Roger Kluge mee.

Zij vormen samen met De Buyst de sprinttrein voor Ewan. De 25-jarige Australiër won vorig jaar drie ritten bij zijn Tour-debuut, waaronder de slotetappe met finish op de Champs-Élysées in Parijs.

De 37-jarige Gilbert begint aan zijn tiende Ronde van Frankrijk. Hij boekte in 2011 zijn enige ritzege. De wereldkampioen van 2012 werd vorig jaar door zijn toenmalige ploeg Deceuninck-Quick-Step niet geselecteerd voor de Tour, waar hij openlijk zijn teleurstelling over uitsprak. Hij stapte vervolgens in de winter over naar Lotto Soudal.

Degenkolb (31), die in 2018 een etappe op zijn naam schreef in de Tour, is ook bezig aan zijn eerste jaar bij Lotto Soudal. Hij kwam over van Trek-Segafredo.

De 107e editie van de Tour zou eind juni beginnen, maar zal door de coronacrisis nu plaatsvinden van 29 augustus tot en met 20 september.