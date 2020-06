Lars Boom wordt onderdeel van de technische staf van CCC-Liv. De oud-renner van Jumbo-Visma gaat aan de slag als prestatiemanager bij de ploeg van onder anderen Marianne Vos.

De 34-jarige Boom fietst zelf ook nog, al doet hij dat niet meer op de weg. In december besloot hij zich te gaan concentreren op gravel- en mountainbikewedstrijden.

"Ik voel me nog wielrenner, maar tegelijkertijd ben ik me heel bewust van mijn toekomst, waarin ik een rol wil spelen in het wielrennen", zegt Boom dinsdag op de site van zijn nieuwe werkgever.

"Met mijn ervaring en interesse in apparatuur en technologie denk ik dat ik iets kan toevoegen. Alles kwam in een stroomversnelling toen ik in contact kwam met CCC-Liv en hoorde over de voorbereidingen op de eerste Parijs-Roubaix voor vrouwen. De ambitie van de ploeg sprak me aan."

Begin mei maakte de UCI bekend dat er op 25 oktober voor het eerst een vrouweneditie van Parijs-Roubaix wordt verreden. Het nieuws ging gepaard met de bekendmaking van de nieuwe kalender, die vanwege de coronacrisis flink door elkaar is geschud.

Boom, die na vorig jaar geen nieuwe ploeg vond nadat Roompot-Charles ophield te bestaan, boekte als wegwielrenner ritzeges in onder meer de Tour de France (2014) en de Vuelta a España (2009). In 2008 werd hij Nederlands kampioen op de weg en in de tijdrit én wereldkampioen als veldrijder.