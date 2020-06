Primoz Roglic geniet volop van zijn overwinning zondag in een bijzondere editie van het Sloveense wegkampioenschap. De renner van Jumbo-Visma klopte medefavoriet Tadej Pogacar in de eerste UCI-wedstrijd sinds de coronacrisis.

"Het is prachtig dat de situatie nu zo goed is dat we eindelijk weer kunnen koersen en kunnen doen waar we goed in zijn. Ik ben dan ook heel erg blij dat ik meteen de nationale titel heb kunnen pakken", zegt de dertigjarige Roglic op de website van Jumbo-Visma.

"Het was een zware wedstrijd met een heel zware slotklim. Gezien het voorjaar was Pogacar de favoriet en het was zeker niet gemakkelijk om hem te kloppen. Ik had de klim goed verkend, dus ik wist waar ik mijn slag moest slaan."

Roglic kwam solo over de meet en hield Pogacar tien seconden achter zich. "Ik ben zeker nog niet in topvorm, maar ik kijk al uit naar de komende koersen. Ik wil ook het team bedanken dat de moeite is genomen om mij in Slovenië te begeleiden. Dat betekent veel voor me."

Roglic zal zich de komende tijd gaan voorbereiden op de Tour de France. De Ronde van Frankrijk is verplaatst van juni/juli naar 29 augustus-20 september.