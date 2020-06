Mathieu van der Poel is er zondag niet in geslaagd om de Slag om Balenberg te winnen. De wereldkampioen veldrijden werd in de alternatieve veldrit over drie disciplines geklopt door Thibau Nys.

De Slag om Balenberg, een geïsoleerde heuvel in het Belgische Baal, bestond uit een technisch trialparcours, een tijdrit van 1,5 kilometer en een zandproef, waarbij de renners zo ver mogelijk omhoog moeten rijden door het zand.

De pas zeventienjarige Thibau Nys, de zoon van voormalig wereldkampioen Sven Nys, verzamelde in zijn woonplaats 24 punten. De Belg liet Van der Poel daarmee zes punten achter zich en zijn landgenoot Laurens Sweeck acht punten.

Naast Van der Poel, Nys en Sweeck waren Toon Aerts en Eli Iserbyt de andere deelnemers. Wout van Aert kreeg ook een uitnodiging, maar de Jumbo-Visma-renner verbleef deze week in Frankrijk. Tim Merlier zou ook meedoen, maar hij kreeg onderweg naar Baal autopech.

Nys was op alle drie de onderdelen de sterkste van het kwintet. Van der Poel werd op het trialparcours op drie seconden van de winnaar derde, eindigde in de zandproef eveneens als derde en kwam in de tijdrit ruim twee seconden tekort voor de winst.

Van der Poel hervat wegseizoen begin augustus

Het was de eerste keer dat Nys zich kon meten met de wereldtop in het veldrijden. Het toptalent kroonde zich begin dit jaar tot wereldkampioen op de weg bij de junioren en won ook talloze andere veldritten in de jeugd.

Van der Poel hervat het wegseizoen op 1 augustus in Strade Bianche. Een week later staat de renner van Alpecin-Fenix aan de start van Milaan-San Remo.

Bij de vrouwen ging Annemarie Worst met de overwinning aan de haal. De Gelderse verzamelde 23 punten en hield haar landgenotes Shirin van Anrooij (19 punten) en Denise Betsema (16) achter zich.