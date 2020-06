Maaike Boogaard werd vrijdagavond de eerste Nederlandse profrenner die een wegkoers reed sinds de coronacrisis. De 21-jarige Noord-Hollandse genoot in Slovenië van de terugkeer in competitie en won ook nog.

"Het was echt onwijs tof", zegt Boogaard in gesprek met NU.nl. "Ik ben er niet voor gemaakt om drie maanden alleen maar te trainen en voelde me echt als een kind in een snoepwinkel dat ik weer een wedstrijd mocht rijden."

De rijdster van de Italiaans-Sloveense WorldTour-ploeg Alé BTC Ljubljana heeft een Sloveense vriend en vertrok vier weken geleden vanuit Nederland naar dat land. Daardoor kon ze vrijdag meedoen aan de GP Plastika Viran, een criterium in de vorm van een puntenkoers in Komenda, de geboorteplaats van toptalent Tadej Pogacar.

"De adrenaline van een wedstrijd, echt volle bak gaan, eindelijk weer iemand anders pijn doen, het gevoel dat je krijgt als je er alles aan doet als eerste boven te komen; dat heb ik allemaal heel erg gemist de afgelopen maanden", aldus Boogaard.

"Toen ik een paar maanden geleden te horen kreeg dat alle wedstrijden afgelast werden, heb ik een week ziek op bed gelegen. Mijn hele schema was weg, vooral mentaal was dat een grote schok. Ik ben erg competitief en had deze wedstrijd echt weer nodig. Nu weet waarom ik wielrenner ben, waarom ik niet wat anders wil doen."

Maaike Boogaard is prof sinds 2017. (Foto: Sport Promotions)

'Voelde als een normale koers'

Boogaard reed bij haar eerste koers sinds 1 maart solo naar de winst. "Als je vooruit rijdt, is het wat makkelijker om 1,5 meter afstand te houden", lacht de Nederlandse.

De internationale wielrenunie UCI publiceerde vrijdag een uitgebreid protocol voor wedstrijden die vanaf 1 juli georganiseerd worden. De GP Plastika Viran is geen UCI-koers en hoefde niet aan die regels te voldoen. "Het voelde als een redelijk normale koers", aldus Boogaard. "Je kunt ook moeilijk ver uit elkaar rijden in een peloton of met een mondkapje op koersen. Het is bijna onmogelijk om het 100 procent coronaproof te krijgen, maar het is goed dat de UCI er veel mee bezig is."

Boogaard kreeg de afgelopen dagen veel aandacht als de eerste Nederlandse profrenner die weer een wedstrijd reed. De meeste Nederlanders zullen pas in juli of augustus weer in actie komen.

"Ik had op Instagram een post geplaatst dat ik een koers ging rijden en in eerste instantie kreeg ik vooral reacties van mensen die ik ken, maar toen kwam ik ook opeens langs bij RTL Nieuws, het Noordhollands Dagblad en Radio 1. Ik dacht echt: wat is hier aan de hand?", lacht ze. "Het was wel even gek, maar er is door de coronacrisis natuurlijk veel negatief nieuws en dit was weer wat leuks."

Zondag is het Sloveens kampioenschap de eerste UCI-wedstrijd sinds de coronacrisis.