De Ronde van Italië begint in oktober op Sicilië, dat de Hongaarse hoofdstad Boedaperst vervangt als startplaats. De organisatie heeft een plan ingediend om publiek toe te laten bij de koers.

Giro-organisator RCS Sport en de Italiaanse wielerbond spraken vrijdag met de Italiaanse minister van sport Vincenzo Spadafora over de uitgestelde Giro, die eigenlijk in mei verreden had moeten worden. Er werd een protocol ingediend over hoe het evenement in coronatijd zo veilig mogelijk door kan gaan.

De minister gaf toestemming om de Giro te laten starten op Sicilië. Het eiland was aanvankelijk aangewezen als startplaats van de Ronde van Italië in 2021.

Op Sicilië zullen de eerste drie etappes worden verreden, die in het aanvankelijke schema in Hongarije waren voorzien. Vermoedelijk zal de koers beginnen met een tijdrit in Palermo. Het vervolg van de drieweekse koers blijft grotendeels onveranderd. Eind deze maand zal het definitieve parcours bekend worden gemaakt.

Op een later moment zal de Italiaanse regering het protocol beoordelen en moet duidelijk worden of er toeschouwers bij het evenement worden toegelaten.

Vanwege het coronavirus zijn veel grote wielerkoersen uit het voorjaar verplaatst naar het najaar. De Giro van 3 tot en met 25 oktober overlapt deels met de Vuelta a España, die van 20 oktober tot en met 8 november wordt gehouden.