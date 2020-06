Sam Oomen rijdt vanaf volgend seizoen voor Jumbo-Visma, zo melden verschillende media donderdag. De Brabander komt over van Team Sunweb en zal herenigd worden met zijn oud-ploeggenoot Tom Dumoulin.

Volgens De Telegraaf en het AD hebben de 24-jarige Oomen en Jumbo-Visma mondeling al een akkoord bereikt, maar moeten de handtekeningen nog gezet worden. Begin dit jaar maakte Dumoulin al de overstap van Sunweb naar de Nederlandse WorldTour-formatie.

Oomen komt sinds 2016 uit voor Sunweb, waar hij een aflopend contract heeft. Hij was in de Giro d'Italia van 2018 de meesterknecht van Dumoulin, die toen als tweede eindigde achter Chris Froome. Zelf reed de geboren Tilburger naar een verdienstelijke negende plaats in het eindklassement.

Vorig jaar kende Oomen een rampzalig seizoen. Hij moest in de Giro d'Italia opgeven na een valpartij, waarbij hij een gebroken heup opliep. Enkele weken later moest hij zich ook nog laten opereren aan een beknelde liesslagader en was zijn seizoen voorbij. In februari van dit jaar maakte hij zijn rentree in de Ronde van de Provence.

De Plus vertrekt hoogstwaarschijnlijk naar INEOS

Tegenover de komst van Oomen zou het vertrek van Laurens De Plus staan. De Belgische klimmer verruilt Jumbo-Visma na dit seizoen hoogstwaarschijnlijk voor Team INEOS.

De 24-jarige De Plus fungeerde in de Tour de France van vorig jaar als meesterknecht van Steven Kruijswijk, die als derde eindigde. Enkele weken later schreef de Vlaming de BinckBank Tour op zijn naam, zijn enige profzege tot nu toe.