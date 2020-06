De Australische wielerploeg Mitchelton-SCOTT gaat toch onder dezelfde naam verder. Het team van wereldkampioene Annemiek van Vleuten zou worden overgenomen door de Manuela Fundación, maar de overeenkomst is afgeketst.

"We voelden een sterke band met de heer Francisco Huertas en de Manuela Fundación, maar we hebben besloten om de deal niet door te zetten", meldt GreenEDGE Cycling-eigenaar Gerry Ryan donderdag in een verklaring op de website van zijn ploeg.

De afgelopen periode verschenen er steeds meer geruchten dat Mitchelton-SCOTT in financiële problemen was geraakt en dat de ploeg na dit seizoen mogelijk zou moeten stoppen. Door de overeenkomst met de Manuela Fundación, een Spaanse non-profitorganisatie, leken die problemen opgelost.

Afgelopen woensdag liet Ryan al weten dat de onderhandelingen met de Manuela Fundación nog niet waren afgerond en dat er nog gesprekken met andere mogelijke geldschieters werden gevoerd. Nu meldt Ryan echter dat hij de kosten voor de rest van dit seizoen en voor 2021 zelf voor zijn rekening neemt.

De renners en rensters van Mitchelton-SCOTT zullen vanaf augustus, als de World Tour-races weer van start gaan, weer volledig worden uitbetaald. Vanwege de coronacrisis werd er eerder nog salaris ingehouden.

De wielerploeg van Ryan begon in 2012 als GreenEDGE Cycling en heet sinds 2018 Mitchelton-SCOTT. De bekendste namen uit de mannenploeg zijn de Britse tweelingbroers Simon en Adam Yates. Bij de vrouwenploeg staat naast Van Vleuten Janneke Ensing onder contract.