Niki Terpstra heeft woensdag de intensive care verlaten, een dag nadat hij hard ten val kwam bij een trainingsrit. Zijn ploeg Total Direct Energie verwacht dat het drie maanden niet kan beschikken over de 36-jarige renner.

"Niki is vandaag van de intensive care verplaatst naar de gewone afdeling. Hij heeft veel pijn, maar dit wordt gelukkig zo goed als mogelijk onder controle gehouden met medicatie", schrijft Terpstra's vrouw Ramona op Instagram.

"Het allerbelangrijkste is dat het er nu op lijkt dat er geen verdere schade is. Niet dat een gebroken sleutelbeen, gebroken ribben en een klaplong niet heftig genoeg zijn, maar het had nog veel ernstiger af kunnen lopen."

Iets eerder op de dag zei Hubert Long, de ploegarts van Total Direct Energie, te verwachten dat Terpstra binnen twee of drie dagen het ziekenhuis kan verlaten. "Vervolgens staat voor voor zulke aanzienlijke blessures een hersteltijd van tien tot twaalf weken", aldus de dokter op de site van het Franse team.

Terpstra moest uitwijken voor ganzen

Terpstra trainde dinsdag achter een scooter toen hij op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen moest uitwijken voor een paar ganzen en hard tegen een rotsblok viel.

De Noord-Hollander liep naast een gebroken sleutelbeen, gebroken ribben en een klaplong ook onder meer een kneuzing in zijn onderrug en een hersenschudding op. Hij werd met een traumahelikopter naar het VU medisch centrum in Amsterdam gebracht.

Terpstra wilde de komende maanden de Tour de France en de kasseienklassiekers rijden. De Ronde van Frankrijk (29 augustus-20 september) start al over anderhalve maand, terwijl de Ronde van Vlaanderen (18 oktober) en Parijs-Roubaix (25 oktober) pas over vier maanden op het programma staan.