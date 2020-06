Jumbo-Visma gaat ook in het door de coronacrisis volledig veranderde wielerseizoen vol voor de winst in de Tour de France, met drie kopmannen. Er vindt wel een wijziging plaats in de selectie: George Bennett vervangt de al maanden met maagproblemen kampende Laurens De Plus.

"We hebben onze originele plannen niet zo heel veel hoeven aan te passen", zegt sportief directeur Merijn Zeeman woensdag in een podcast van Jumbo-Visma. "We hebben direct gezegd: de Tour blijft de Tour en onze aanpak en het doel blijven hetzelfde."

Dat betekent dat de Nederlandse formatie met Primoz Roglic, Tom Dumoulin en Steven Kruijswijk drie potentiële winnaars naar Frankrijk stuurt. Vuelta-winnaar Roglic heeft daarbij een klein streepje voor op zijn ploeggenoten. De Tour is verplaatst van juni/juli naar 29 augustus-20 september.

Met de 24-jarige Belg De Plus valt wel een topklimmer weg, waardoor de Nieuw-Zeelander Bennett van de selectie van de Giro d'Italia (3-25 oktober) is overgeheveld naar de Tour-ploeg.

"Laurens heeft fysieke ongemakken gehad en een flinke achterstand opgelopen, waardoor het niet meer realistisch was om dat goed te krijgen voor de Tour", aldus Zeeman. "We proberen hem nu fit te krijgen en hopen dat hij als kopman of met een vrije rol naar de Giro kan."

Door de coronapandemie moesten bijna alle grote wielerkoersen dit jaar een nieuwe datum krijgen. Jumbo-Visma hoopt het seizoen te hervatten met de Ronde van Burgos (28 juli-1 augustus). De eerste WorldTour-wedstrijd is de Italiaanse klassieker Strade Bianche op 1 augustus.