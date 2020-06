Niki Terpstra is dinsdag opgenomen in het ziekenhuis na een zware val tijdens een trainingsrit. De renner van Total Direct Énergie is zwaargewond, maar buiten levensgevaar.

"Helaas zijn de geruchten waar. Niki is vandaag hard ten val gekomen tijdens een fietstraining", schrijft Ramona Terpstra, de vrouw van Niki, dinsdagavond op Instagram.

"Niki ligt in het ziekenhuis en zal hier nog wel een paar dagen moeten blijven Hij is niet in levensgevaar, maar zal wel weer de tijd nodig hebben hiervan te herstellen. Wordt vervolgd..."

Het is niet bekend welke verwondingen Terpstra heeft overgehouden aan zijn harde val. Volgens NH Nieuws gebeurde het ongeluk op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen en is hij per traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

De 36-jarige Terpstra, die in zijn loopbaan vaker te maken heeft gehad met zwaar blessureleed, is in Nederland aan het trainen om zich voor te bereiden op het restant van het wielerseizoen. De WorldTour gaat weer verder vanaf augustus.

De laatste koers van Terpstra was Parijs-Nice in maart. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen in 2018 wilde zich de rest van dit jaar richten op de Tour de France en de klassiekers.