Bauke Mollema heeft zijn contract bij Trek-Segafredo maandag met twee jaar verlengd. De 33-jarige renner ligt nu tot het einde van 2022 vast bij de ploeg waarvoor hij al ruim vijf jaar rijdt.

"Het had mijn absolute voorkeur om langer bij Trek-Segafredo te blijven en gelukkig dacht de ploeg er hetzelfde over", zegt Mollema in een persbericht. "Ik krijg veel vertrouwen van het team en de sponsor en we hebben samen veel mooie momenten meegemaakt. Ik weet zeker dat we ook de komende jaren succesvol zullen zijn."

De Nederlander begon zijn carrière bij Rabobank, waarna hij in 2015 overstapte naar Trek-Segafredo. Hij boekte tot nu toe tien zeges namens de Amerikaanse formatie, met als hoogtepunten de winst van de Ronde van Lombardije in 2019 en een etappezege in de Tour de France van 2017.

"Bauke is een van de boegbeelden van Trek-Segafredo", aldus teambaas Luca Guercilena. "Hij zorgt altijd voor goede resultaten en we geloven dat zijn stijl van koersen perfect past bij ons team. Hij blijft altijd vechten en is daarom een rolmodel voor onze jongere renners. We zijn trots dat hij ook de komende jaren voor ons rijdt."

Mollema reed dit seizoen pas drie koersen, omdat de coronacrisis het wielerjaar in maart stillegde. De klimmer richt zich de komende maanden op het klassement in de Tour de France, goede resultaten in de Ardennenklassiekers en op ritzeges in de Vuelta a España.