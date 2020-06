Burgemeester Guido de Padt van Geraardsbergen is bijzonder teleurgesteld dat de beroemde Muur dit jaar niet is opgenomen in het parcours van de Ronde van Vlaanderen. Hij vindt dat er een grote fout is begaan door organisator Flanders Classics.

"Ik viel bijna van mijn stoel, maar gelukkig is dat niet gebeurd. Want op het moment dat ik het nieuws vernam, zat ik in mijn auto. Ik was heel erg verbaasd en geschrokken", zegt De Padt zaterdag in gesprek met VTM Nieuws.

BurFlanders Classics besloot vrijdag na overleg met de teams om zijn eendagskoersen de Brabantse Pijl, Gent-Wevelgem, de Scheldeprijs en de Ronde van Vlaanderen wat in te korten, omdat er op de nieuwe wielerkalender veel koersen in korte tijd moeten worden gereden.

"Dit nieuws komt uit de lucht gevallen. Wij waren niet op de hoogte van de intentie van Flanders Classics om het parcours te wijzigen of in te korten. Laat staan dat we wisten dat wij daar het slachtoffer van zouden worden". aldus De Padt.

'Je doet alle Vlamingen onrecht aan'

De Ronde van Vlaanderen, die op 5 april niet kon doorgaan vanwege de uitbraak van COVID-19 en daarom is verplaatst naar 18 oktober, zal niet 267 maar 241 kilometer lang zijn. De lus over de Tenbosse en de Muur van Geraardsbergen is geschrapt.

"Het belang en het monumentale van de Muur wordt door heel wielerminnend Vlaanderen en ook daarbuiten erkend. Ik kan dan ook niet begrijpen dat men bij het inkorten van de Ronde met 30 kilometer juist de Muur viseert", vertelt De Padt.

"Alsof men in de rest van het parcours geen plekken kon weglaten die de wielerfans minder morele schade zou bezorgen. Je doet al die Vlamingen die voor de buis zitten onrecht aan door de Muur uit het parcours te laten."

Geraardsbergen wilde geen forse geldsom meer betalen voor haar bijdrage aan de Ronde. De Muur was in het verleden vaak een scherprechter in 'Vlaanderens Mooiste'. De laatste jaren lag de steile kasseienheuvel al verder van de finish, waardoor hij niet meer beslissend was.