De Ronde van Vlaanderen heeft vrijdag besloten om de Muur van Geraardsbergen uit het parcours te halen. De Ronde van Lombardije, traditioneel de laatste grootste wielerkoers van het seizoen, zal dit jaar al in de zomer plaatsvinden.

Organisator Flanders Classics heeft na overleg met de teams besloten om zijn eendagskoersen de Brabantse Pijl, Gent-Wevelgem, de Scheldeprijs en de Ronde van Vlaanderen wat in te korten, omdat er op de nieuwe wielerkalender veel koersen in korte tijd moeten worden gereden.

De Ronde van Vlaanderen, die verplaatst is van 5 april naar 18 oktober, zal niet 267 maar 241 kilometer lang zijn. De lus over de Tenbosse en de Muur van Geraardsbergen is geschrapt.

De Muur was in het verleden vaak een scherprechter in 'Vlaanderens Mooiste'. De laatste jaren lag de steile kasseienheuvel al verder van de finish, waardoor hij niet meer beslissend was.

Ronde van Lombardije week na Milaan-San Remo

De internationale wielerbond UCI presenteerde vrijdag een update van de nieuwe wielerkalender. De herstart van het seizoen begint nu met drie Italiaanse eendagskoersen op een rij, met op 1 augustus Strade Bianche, op 8 augustus Milaan-San Remo en op 15 augustus de Ronde van Lombardije.

De UCI moest door de coronacrisis het seizoen bijna volledig opnieuw indelen. De bond publiceerde begin mei een kalender met de Ronde van Lombardije op 31 oktober, als de laatste klassieker van het jaar, maar dat zag organisator RCS niet zitten. De UCI heeft deze week na twee dagen van digitale vergaderingen een oplossing gevonden.

De Ronde van Lombardije, die vorig jaar op fraaie wijze werd gewonnen door Bauke Mollema, botst nu wel met het Critérium du Dauphiné (12-16 augustus). De Franse etappekoers zal voor veel renners een belangrijke voorbereiding zijn op de Tour de France (29 augustus-20 september).

De UCI heeft ook een datum gevonden voor de EuroEyes Cyclassics Hamburg. De Duitse klassieker, die nog geen plek had op de nieuwe kalender, staat gepland op 3 oktober. De Ronde van Guangxi verhuist bovendien van 15-20 oktober naar 5-10 november, waarmee de Chinese WorldTour-koers de laatste race van het jaar wordt.

Ook op de vrouwenkalender zijn een paar kleine veranderingen doorgevoerd. De Vargarda WestSweden, een ploegentijdrit en klassieker in Zweden, en de Ronde van Noorwegen gaan niet door en de Ronde van Guangxi gaat van 20 oktober naar 10 november.