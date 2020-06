De Australische wielerploeg Mitchelton-SCOTT heeft een nieuwe hoofdsponsor gevonden. Het team van wereldkampioene Annemiek van Vleuten zal daarom in ieder geval de rest van dit jaar Team Manuela Fundación heten.

De afgelopen weken waren er steeds meer geruchten dat Mitchelton-SCOTT financiële problemen had en wellicht zou moeten stoppen na dit seizoen. Door de overeenkomst met de Manuela Fundación kan de ploeg gewoon doorgaan.

"Na een onzekere periode, zeker in de afgelopen maanden, zijn we ontzettend blij met de steun van de Manuela Fundación, waardoor onze toekomst voor 2021 en daarna gewaarborgd is", zegt teameigenaar Gerry Ryan in een verklaring.

De Manuela Fundación is een Spaanse non-profitorganisatie, waarover nog niet zoveel bekend is. De organisatie is opgericht door Francisco Huertas en zijn vrouw Maria Angustias González en zal op 4 oktober officieel worden gepresenteerd. De organisatie stelt zich ten doel om voor een solidairdere wereld te zorgen, mede door middel van sport.

De wielerploeg van Ryan begon in 2012 als GreenEDGE Cycling en heette sinds 2018 Mitchelton-SCOTT. De bekendste namen uit het WorldTour-mannenteam zijn de Britse tweelingbroers Simon en Adam Yates. Bij de vrouwenploeg staat naast Van Vleuten ook Janneke Ensing onder contract.