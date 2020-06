CCC zal volgend jaar niet langer de hoofdsponsor zijn van de wielerploeg van onder anderen olympisch kampioen Greg Van Avermaet. De Poolse schoenenfabrikant is hard getroffen door de coronacrisis.

"We zijn actief op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor voor 2021", meldt teambaas Jim Ochowicz maandag in een verklaring.

CCC is sinds 2019 de geldschieter van het team, dat daarvoor BMC heette. Het bedrijf tekende een contract voor drie jaar, maar in de afgelopen maanden werd al duidelijk dat het bedrijf hier een jaar eerder mee wilde stoppen dan afgesproken. De schoenenverkoop is ingestort door de coronacrisis.

De 35-jarige Van Avermaet is de grootste naam bij CCC. De Belg won in het verleden onder meer Parijs-Roubaix. Andere bekende renners uit de ploeg zijn de Rus Ilnur Zakarin, de Italiaan Matteo Trentin en de Belg Serge Pauwels.

Ochowicz, die in 2007 de wielerploeg oprichtte, heeft goede hoop dat zijn team ook volgend jaar in het peloton zal rijden. "Dit is een zeer bijzondere tijd, maar we hebben er vertrouwen in dat er bedrijven zijn die willen investeren in wielrennen."

"We zijn van een kleine Amerikaanse ploeg uitgegroeid tot een van de grootste WorldTour-teams. We zijn van plan om door te gaan met een nieuwe titelsponsor."

Onduidelijkheid over toekomst van Vos' ploeg

CCC is ook geldschieter van de vrouwenploeg CCC-Liv. Het team van onder anderen Marianne Vos heeft een los sponsorcontract met het Poolse bedrijf en het is nog onduidelijk of deze overeenkomst eveneens een jaar eerder wordt opgezegd.

Naast Vos staan er dit jaar met Inge van der Heijden, Jeanne Korevaar, Evy Kuijpers, Riejanne Markus, Pauliena Rooijakkers en Sabrina Stultiens nog zes Nederlandse vrouwen onder contract bij CCC-Liv.