Tom Dumoulin is momenteel druk om ervoor te zorgen dat hij in het najaar topfit aan de start van de Tour de France staat. De Limburger merkt daarbij dat hij zijn oude vorm van een aantal jaren geleden weer te pakken heeft.

"Tijdens de training voel ik mij weer de Tom Dumoulin van twee jaar geleden", zei Dumoulin zondag in het radioprogramma De Perstribune. "Maar toch vraag ik mij nog geregeld af hoe het straks allemaal zal zijn als ik weer aan de start sta van een wedstrijd. Het is toch net iets anders dan gewoon trainen. Dus dan twijfel ik weleens."

Twee jaar geleden eindigde hij als tweede in zowel de Tour de France (achter Geraint Thomas) en de Giro d'Italia (achter Chris Froome), nadat hij in 2017 als eerste Nederlander ooit wel de Italiaanse wielerronde had gewonnen. Vorig jaar moest hij door een val al vroeg opgeven in de Giro en stond hij maandenlang aan de kant door een knieblessure.

Begin februari leek Dumoulin zijn rentree te maken in de Ronde van Valencia, maar wegens ziekte moest hij zich afmelden. Hij kon vervolgens ook geen wedstrijden rijden door de coronacrisis, maar desondanks is hij ervan overtuigd in goede conditie aan de start van de Tour te zullen verschijnen.

"Ik zit nu in volle voorbereiding op de Tour de France. We gaan ons zo goed als mogelijk voorbereiden", vertelde hij. "De Tour is toch het grootste van het grootste en ik zou hem heel graag één keer willen winnen. Daar doe en laat ik alles voor."

'Hoop ook te kunnen schitteren op de WK'

Vanwege de coronacrisis werd de Tour uitgesteld naar 29 augustus tot en met 20 september. In de aanloop naar 'La Grande Boucle' zal hij waarschijnlijk enkele voorbereidingskoersen in Frankrijk rijden, al moet Jumbo-Visma zijn programma nog bekendmaken.

"Daarna moeten we het nog bekijken, maar waarschijnlijk ga ik ook nog van start in een aantal klassiekers en op de WK. Daar hoop ik ook te kunnen schitteren", besloot de renner van Jumbo-Visma.

De WK staat van 20 tot en met 27 september, de week na de Tour, op de overvolle nieuwe wielerkalender. De individuele tijdrit in het Zwitserse Martigny zal Dumoulin sowieso moeten laten schieten, want die staat op dezelfde dag als de finish van de Tour gepland.