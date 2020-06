Pieter Weening heeft alsnog een ploeg gevonden voor dit seizoen. De ervaren Fries (39) heeft een contract tot het einde van dit jaar getekend bij Trek-Segafredo, meldt de ploeg vrijdag.

Weening zat sinds de winter zonder ploeg, nadat Roompot-Charles er aan het eind van 2019 mee ophield. Hij is door Trek binnengehaald vanwege zijn ervaring in grote rondes. Bij de Amerikaanse ploeg vindt hij met Bauke Mollema en Koen de Kort twee landgenoten.

Trek zocht een nieuwe renner vanwege de blessure van Matteo Moschetti, die door een valpartij lang nodig heeft om te herstellen.

"We kennen Pieter als een enorm professionele renner en zijn ervan overtuigd dat hij aan de verwachting gaat voldoen", zegt ploegbaas Luca Guarcilena in een persbericht.

Vreugde bij Pieter Weening na zijn etappezege in de Tour van 2005 (Foto: Getty Images)

'Net zo hard getraind als normaal'

Weening, die een verleden heeft bij onder meer Rabobank en Orica-GreenEDGE, heeft zin om het seizoen weer te beginnen. "Ik ben erg blij dat ik deze kans krijg en zal in de komende maanden alles geven voor de ploeg. Ik ben enorm gemotiveerd."

De Fries, die onder meer een rit in de Tour de France en twee etappes in de Giro d'Italia won, had na het stoppen van Roompot-Charles al aangegeven door te willen met zijn loopbaan. "Ik ben daarom net zo hard blijven trainen als normaal."

Trek nam al in februari contact op met Weening, maar het proces werd door de coronacrisis flink vertraagd. "Het is erg bijzonder dat Trek in deze periode een renner aantrekt. Daar ben ik ze heel dankbaar voor", aldus Weening.