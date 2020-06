Alejandro Valverde kan niet wachten om aan de Tour de France en de Vuelta a España te beginnen. De ervaren Spanjaard zal het kopmanschap in de grote rondes delen met Enric Mas, zo maakte zijn ploeg Movistar woensdagavond bekend.

"Ik ben net zo opgewonden voor de grote rondes als tien jaar geleden", zegt de nu veertigjarige Valverde op de site van Movistar. "Deze twee grote rondes zijn heel anders dan normaal. Het wordt sowieso een speciaal jaar met veel uitdagingen in een kort tijdsbestek. Daar kijk ik heel erg naar uit."

Op de door de coronacrisis volledig aangepaste wielerkalender wordt de Tour de France van 29 augustus tot en met 20 september gehouden en staat de Ronde van Spanje van 20 oktober tot en met 8 november op het programma.

"De Vuelta wordt in het noorden van Spanje gehouden, dus we kunnen rekenen op kou en slecht weer. Ook de omstandigheden in de Tour de France zullen anders zijn dan normaal. Hopelijk kunnen we daar ons voordeel uit halen", aldus Valverde, die voor zijn dertiende Tour-deelname en veertiende Ronde van Spanje staat.

Aanvankelijk zou Movistar zoals gebruikelijk met drie kopmannen naar de Tour gaan, maar door het drukke schema is dat niet meer mogelijk. Daardoor maakt de Spanjaard Marc Soler in de Giro d'Italia (3-25 oktober) zijn debuut als kopman in een grote ronde.

"Het idee was om met z'n drieën naar de Tour de France te gaan", erkent Movistar-baas Eusebio Unzué. "Maar Enric Mas had daar wat moeite mee. Marc heeft het op basis van zijn harde werk in de laatste jaren verdiend om het team te leiden in een drieweekse ronde en daarom gaat hij als enige kopman naar de Giro."

