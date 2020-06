De Amerikaanse wielerbond USA Cycling heeft maandag in een verklaring zijn steun uitgesproken voor de protesten naar aanleiding van de dood van George Floyd. De organisatie kijkt daarbij ook met een kritische blik naar zichzelf.

"Als de leider van de Amerikaanse wielrengemeenschap, begrijpt USA Cycling een deel van het probleem te zijn geweest van de ongelijkheid en vertegenwoordiging binnen onze sport", schrijft USA Cycling. "Geen enkele hoeveelheid woorden kan het verleden veranderen."

"We moeten onze positie gebruiken om in actie te komen. Sta op en fiets met de zwarte leden van onze wielrenfamilie, zodat we gelijkheid, transparantie en waardigheid kunnen verzekeren."

De 46-jarige Floyd, een ongewapende zwarte man, kwam een week geleden in Minneapolis om het leven door hardhandig politieoptreden. Dat leidde in verschillende plaatsen in de Verenigde Staten tot protesten, die soms uitliepen op rellen.

Ook in Europa vonden er diverse protesten tegen racisme plaats. In Amsterdam hebben zich daarom maandagavond duizenden mensen verzameld op de Dam.

Wielerbond wil veranderingen doorvoeren

USA Cycling is van plan om veranderingen in de Amerikaanse wielersport door te voeren. "Fietsen is een voorrecht om veilig de wegen en routes van dit land te ontdekken. Wij zijn de trotse ambassadeuren van dit voorrecht. Als USA Cycling zullen wij onze stem gebruiken voor een sport die groeit in omvang. We zijn toegewijd om voor de nodige verandering te zorgen."

Niet alleen de Amerikaanse wielerbond sprak zijn steun uit voor de racismeprotesten, ook onder meer de voetbalbond en de atletiekbond in de VS.