Lorena Wiebes zet haar wielerloopbaan voort bij Team Sunweb. De Nederlands kampioene op de weg heeft een contract tot eind 2024 getekend, dat per direct ingaat.

De 21-jarige Wiebes vertrok zondag bij Team Parkhotel Valkenburg. Die breuk was al aanstaande nadat beide partijen met elkaar in conflict waren. Met Team Sunweb heeft de geboren Mijdrechtse direct een nieuw team gevonden.

De nummer één van de UCI-ranking brak vorig jaar door in haar tweede profseizoen. De sprintster won liefst vijftien koersen, waaronder het Nederlands kampioenschap en de wegrit bij de Europese Spelen.

Wiebes hoopt zich bij Team Sunweb verder te ontwikkelen. "Ik kom terecht in een topsportomgeving en heb er alle vertrouwen in dat de begeleidingsstaf me zal helpen om dat doel te bereiken", zegt ze maandag in een persverklaring.

Sunweb-ploegleider Hans Timmermans verwacht dat Wiebes daarnaast ook de andere rensters van de ploeg naar een hoger niveau kan helpen. "Ze heeft na haar overstap naar de prof een enorme sprong gemaakt in haar ontwikkeling."

"Bovendien heeft Lorena ook progressie gemaakt in de klassiekers, waardoor we ervan overtuigd zijn dat ze in die races in de toekomst als kopvrouw kan fungeren. Ze is nog altijd maar 21 jaar oud en krijgt de tijd om zich verder te ontwikkelen."