Wielrenster Lorena Wiebes gaat per direct weg bij Team Parkhotel Valkenburg. Het vertrek van de Nederlands kampioene op de weg komt niet als een verrassing na een bewogen periode.

Wiebes lag in principe tot eind 2021 vast bij haar ploeg, maar in november vorig jaar zei ze al haar contract niet uit te willen dienen, omdat ze in sportief en financieel opzicht een grote stap vooruit kon maken.

Om een vertrek te forceren werd een kort geding aangespannen. Dat was van de baan nadat begin januari toch een tijdelijke oplossing in het conflict werd gevonden door Wiebes' contract per 1 juni af te laten lopen.

"We zijn er trots op dat we Lorena in de ploeg hebben gehad en dat ze zich bij ons tot toprenster heeft ontwikkeld. Als de chemie is uitgewerkt, is het tijd om verder te kijken", zegt Team Parkhotel Valkenburg-manager Esra Tromp zondag in een verklaring.

De 21-jarige Wiebes beleefde vorig jaar haar grote doorbraak. Ze werd voor het eerst Nederlands kampioene op de weg en boekte in totaal vijftien zeges, wat haar de eerste plek op de UCI-wereldranglijst opleverde.