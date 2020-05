BORA-hansgrohe-renner Emanuel Buchmann heeft toch niet een nieuwe recordtijd voor de zogenaamde 'Everest Challenge' neergezet. De poging van de 27-jarige Duitser is ongeldig verklaard vanwege het overtreden van de regels.

Het doel bij de Everest Challenge is om op de fiets zo snel mogelijk 8.848 hoogtemeters te overbruggen, de hoogte van de Mount Everest.

Buchmann, die met zijn poging geld ophaalde voor het goede doel, deed vrijdag in de Oostenrijkse Alpen 7 uur en 28 minuten over de uitdaging.

Daarmee verbeterde de nummer vier van de Tour de France van vorig jaar de recordtijd van de Amerikaanse mountainbiker Keegan Swenson met 12 minuten, maar volgens Hells 500, dat de pogingen voor een Everest Challenge controleert, kan het record niet officieel tellen.

Volgens de regels moet een renner namelijk steeds dezelfde klim oprijden en Buchmann begon met een beklimming aan de andere kant van de berg. Bovendien is de 7 uur en 28 minuten de tijd dat de Duitser in beweging was, terwijl het gaat om de totale duur van de poging. Die was 7 uur, 51 minuten en 42 seconden. "Een werkelijk fantastische rit, maar geen record", schrijft Hells 500.

Buchmann zei vrijdag dat de Everest Challenge een van de zwaarste dingen is die hij ooit heeft gedaan. "Ik had niet verwacht dat het zoveel pijn zou doen aan het eind", zei hij op de site van zijn ploeg. "De laatste 1.000 hoogtemeters waren verschrikkelijk."

Emanuel Buchmann deed zijn poging op een 11,6 kilometer lange klim in de buurt van Ötztal. (Foto: Rudi Wyhlidal)