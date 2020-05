Veldrijdster Fleur Nagengast (links op de foto) heeft op 22-jarige leeftijd een punt achter haar loopbaan gezet. De beloftevolle Nederlandse wordt al twee jaar geteisterd door een blessure aan haar rug.

Nagengast pakte vorig jaar zilver bij het WK onder 23 jaar in Denemarken. Ze moest landgenoot Inge van der Heijden voor zich dulden, maar bleef Ceylin del Carmen Alvarado, momenteel wereldkampioene bij de elite, voor.

Een jaar eerder had de Drentse al indruk gemaakt door de wereldbeker voor beloften te winnen en in diezelfde categorie brons te veroveren op het EK. Ook werd ze twee keer Nederlands kampioen bij de junioren.

"Mijn lichaam is momenteel niet meer in staat om aan topsport te doen. Uiteindelijk heb ik met heel veel pijn in hart beslist om te stoppen", zegt Nagengast donderdag op de site van haar Belgische ploeg Telenet Baloise Lions.

"Nu wacht me een nieuw leven met een nieuwe uitdaging. Dankzij een uitstekend resultaat op de toelatingsronde mag ik in september aan een opleiding verloskunde beginnen. Ik vind het belangrijk om iets nieuws te hebben om naar uit te kijken. Een nieuwe start maakt het proces om deze beslissing te verwerken ook iets draaglijker."

Voormalig topveldrijder Sven Nys was als ploegleider van Telenet Baloise Lions onder de indruk van de ontwikkeling die Nagengast doormaakte. "Het aanscherpen van de starts en bochtenwerk, haar positieve instelling en karakter werden beloond met een zilveren medaille op het WK."