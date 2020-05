Jumbo-Visma steunt de beslissing van Tom Dumoulin om zijn persoonlijke lidmaatschap op te zeggen bij de MPCC, de beweging voor een geloofwaardige wielersport. De Nederlandse wielerploeg benadrukt dat de Limburger die keuze zelf heeft gemaakt.

Dumoulin stapte uit de MPCC omdat hij zich niet kon vinden in de houding van de groepering rondom Parijs-Nice en ten opzichte van het gebruik van ketonen. Dat zijn in water oplosbare moleculen die in de lever worden aangemaakt op het moment dat het lichaam vet verbrandt ten behoeve van energie.

"Het advies van de MPCC is om het niet te gebruiken, dus heeft Tom twee opties. Hij kan erover zwijgen, maar hij wil geen huichelaar zijn omdat het een supplement is dat hij wil innemen", zegt ploegleider Merijn Zeeman woensdag tegen Cyclingnews.

"Ik denk dat Tom een goed argument heeft. Mensen denken dat dit het verschil maakt tussen winnen en verliezen en het wordt gebruikt als excuus als je niet wint. Maar als je alle onderzoeken volgt, kun je zien dat deze aanname niet klopt. Wij maken er in elk geval geen geheim van dat we het soms gebruiken."

Parijs-Nice ging in maart gewoon door, ondanks dat het coronavirus toen al volop heerste in Europa. Enkele WorldTour-teams, waaronder Jumbo-Visma, weigerden af te reizen naar Frankrijk. Dumoulin vond de koers een "farce".

"We willen geen controverse zoeken, maar ik denk dat Tom het volste recht heeft om dat te vinden. Ik snap zijn standpunt wel", vertelt Zeeman. "Wij hadden vanaf het begin ook vragen over de veiligheid van iedereen die betrokken was bij Parijs-Nice."

Dumoulin kreeg kritiek van voorzitter MPCC

Dumoulin kreeg naar aanleiding van zijn beslissing kritiek van de voorzitter van de MPCC, Roger Legeay. Hij noemde de redenen van de winnaar van de Giro d'Italia in 2017, die begin dit jaar Team Sunweb verruilde voor Jumbo-Visma, "niet sterk".

"Dumoulin beweert dat de MPCC heeft gezegd dat ketonen heel gevaarlijk zijn, maar dat is niet het geval", aldus Legeay. "Een Belgisch wetenschappelijk tijdschrift concludeerde dat prestaties door ketonen met 15 procent worden verbeterd."