Tyler Hamilton vindt dat zijn oud-ploegmaat Lance Armstrong in een nieuwe documentaire nog steeds niet volledig open is over zijn wielercarrière en dopingverleden.

"Ik heb een heleboel halve waarheden gehoord", zegt de 49-jarige Hamilton dinsdag in de podcast Off the Ball. "Als je de hele waarheid vertelt, zijn er ernstige gevolgen. Halve waarheden hebben ook consequenties, maar je kan mogelijk wel in de sport blijven."

De Amerikaan was tussen 1998 en 2002 ploeggenoot van Armstrong bij US Postal. Hamilton werd in 2004, toen hij goud won bij de olympische tijdrit, betrapt op het gebruik van bloeddoping en schreef acht jaar later samen met auteur Daniel Coyle een geruchtmakend boek over de dopingpraktijken in het wielrennen en vooral bij Armstrongs US Postal-teams.

Armstrong bekende in 2013 dat hij tijdens zijn carrière verboden middelen heeft gebruikt, waarna hij zijn zeven Tour de France-zeges kwijtraakte. De Amerikaanse sportzender ESPN zond zondag het eerste deel van de documentaire LANCE uit, waarin Armstrong belooft dat hij zijn waarheid zal vertellen. "Ik zal niet liegen."

Hamilton twijfelt na de eerste aflevering of Armstrong die belofte waarmaakt. "Ik zou nog veel meer waarheden willen horen", zegt hij. "Wat, waarom, hoe; al die dingen. Dat zou goed zijn voor de toekomst van het wielrennen en de jongere generaties."

"Het kan een groot verschil maken als die geheimen openbaar worden gemaakt. We hebben meer details nodig over het verleden. Niet alleen van Lance, maar van een heleboel hoofdpersonen uit die tijd. Als we niet precies weten wat er in het verleden gebeurd is, kan het nog een keer gebeuren."