Voorzitter Roger Legeay van de MPCC, de beweging voor een geloofwaardige wielersport, vindt dat de kritiek van Tom Dumoulin op zijn organisatie geen hout snijdt. De Nederlander besloot zijn lidmaatschap op te zeggen omdat hij zich onder meer niet kon vinden in de houding van de MPCC tijdens Parijs-Nice.

De Franse rittenkoers ging in maart gewoon door, terwijl het coronavirus toen al in Frankrijk was verspreid. Verschillende ploegen trokken zich voor hun eigen veiligheid terug, maar de MPCC nam geen stelling in. Dumoulin noemde de gang van zaken rondom Parijs-Nice zondag in gesprek met Wielerflits "een farce".

"Ik heb respect voor de keuze van elk individu, maar de argumenten die Dumoulin gebruikt zijn simpelweg niet goed", zegt Legeay tegen Cyclingnews. "We hebben een verklaring naar buiten gebracht waarin we zeiden dat renners de regels van het desbetreffende land moeten respecteren. Ten tijde van Parijs-Nice waren er nog geen restricties, dus de organisatie stond in zijn recht om de koers te houden."

Ook de volgens Dumoulin "hypocriete houding" van de MPCC omtrent het gebruik van ketonen was voor hem reden om zijn lidmaatschap op te zeggen. Ketonen zijn in water oplosbare moleculen die in de lever worden aangemaakt op het moment dat het lichaam vet verbrandt ten behoeve van energie.

'Bewering Dumoulin over ketonen is onjuist'

Dumoulins ploeg Jumbo-Visma gebruikt ketonen, maar de MPCC zei volgens Dumoulin het middel "heel gevaarlijk" te vinden en het daarom te hebben verboden. De Giro-winnaar van 2017 vindt het daarom hypocriet als hij aan zou blijven als lid van de belangenvereniging.

"Dumoulin beweert dat de MPCC heeft gezegd dat ketonen heel gevaarlijk zijn, maar dat is niet het geval", zegt Legeay. "Een Belgisch wetenschappelijk tijdschrift concludeerde dat prestaties door ketonen met 15 procent worden verbeterd."

"Vervolgens schreven we, verwijzend naar dat onderzoek, naar het WADA om te vragen hoe zij kijken naar het gebruik van ketonen. Zij vinden het te vroeg om te zeggen dat het prestatiebevorderend is. Maar wij vinden dat er te veel onduidelijk is over de gevolgen van ketonen en besloten het daarom te verbieden."

Een lidmaatschap bij de MPCC is overigens niet verplicht. Jumbo-Visma stapte in 2015 al uit de de belangenvereniging, die er doorgaans strengere dopingregels op nahoudt dan de internationale wielerunie UCI.