Veldrijdster Annemarie Worst heeft maandag haar toekomst verbonden aan Team 777. De 24-jarige wereldtopper verlengde haar contract bij de Belgische ploeg tot en met het seizoen 2023/2024.

Worst timmert de laatste paar jaar hard aan de weg. Ze werd in het seizoen 2018/2019 Europees kampioene en pakte in de afgelopen jaargang de eindzege in de wereldbeker, zilver op het WK én NK en brons op het EK.

De geboren Harderwijkse was in februari heel dicht bij de wereldtitel, maar ze moest in de sprint haar meerdere erkennen in landgenote Ceylin del Carmen Alvarado. Ze was na afloop ontroostbaar en kon haar tranen niet in bedwang houden.

"Uiteraard ben ik blij met deze verlenging. Dit toont aan dat de ploeg vertrouwen in mij heeft, maar ook zeker andersom. Ondanks de interesse van enkele andere teams was ik toch vastberaden om bij Team 777 te blijven. Ik voel me hier thuis", zegt Worst in een persbericht.

"De verstandhouding en begeleiding is er optimaal en dat heeft reeds geresulteerd in mooie resultaten. Ik voel dat ik nog stappen voorwaarts kan zetten. Ook de vrijheid en mogelijkheid om in de zomer wat te proeven van het mountainbiken en wegwielrennen was een van de beslissende factoren."

Het nieuwe seizoen in het veldrijden begint in oktober met de wereldbekerwedstrijd in het Amerikaanse Waterloo. Het EK wordt in november verreden in Den Bosch en het WK in januari in het Belgische Oostende. Er zijn vooralsnog geen evenementen afgelast als gevolg van de coronacrisis.

