Het lijkt er niet op dat Chris Froome op korte termijn de overstap zal maken naar Movistar. Ploegleider Max Sciandri van de Spaanse wielerformatie moet lachen om de verhalen die de ronde doen over de viervoudig Tour de France-winnaar.

Froome zou nog deze zomer willen vertrekken bij Team INEOS, omdat hij niet van plan is het kopmanschap te delen tijdens de Tour. Movistar wordt als meest waarschijnlijke nieuwe werkgever genoemd, al sprak een woordvoerder dat onlangs al tegen.

"La Gazzetta dello Sport belde me laatst om tien uur 's avonds. Ik kende het verhaal over Froome en Movistar niet en zou niet weten waarom hij tijdens het seizoen zou overstappen", zegt Movistar-ploegleider Sciandri tegen Cyclingnews.

"Het is wel grappig. Er was een foto in omloop van Froome in een Movistar-tricot. Ik deelde die in een WhatsApp-groep met het management en de directeuren van onze ploeg en iedereen werd gek. We weten er niets van en hebben er niet over gesproken."

Sciandri geeft wél toe dat Movistar de situatie bij de noodlijdende Poolse ploeg CCC nauwlettend volgt. "We hebben het niet over Froome, maar over een paar CCC-renners gehad. Al heeft zoiets nu niet de prioriteit. We willen vooral weer koersen."

Team INEOS heeft met Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal drie Tour-winnaars onder contract. Movistar is de ploeg van onder anderen Alejandro Valverde. Het is de bedoeling dat het stilgelegde wielerseizoen in juli weer verdergaat.

