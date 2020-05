Onder de naam Ciclismo Mundial is er een nieuwe wielerploeg voor vrouwen opgericht, met toppers uit het veldrijden die samen op de weg gaan koersen. Onder anderen wereldkampioen Ceylin del Carmen Alvarado maakt deel uit van de Belgische formatie.

Del Carmen Alvarado (21) is niet de enige Nederlandse renster in de nieuwe ploeg. Ook Annemarie Worst (24), Yara Kastelijn (22) en Manon Bakker (20) behoren tot Ciclismo Mundial, evenals de Belgische oud-wereldkampioene Sanne Cant (29), zo is te zien op de site van de UCI.

Opvallend is dat zij in het veldrijden voor verschillende teams uitkomen: Alpecin-Fenix, IKO-Crelan en Team 777. Oud-veldrijder Camiel van den Bergh wordt ploegleider, met hulp van Christoph Roodhooft, manager van Alpecin-Fenix.

"Sinds het ontstaan van de veldritteams is het mogelijk dat je in het veld concurrenten bent, en op de weg ploeggenoten", zegt Roodhooft tegen Sporza. "Als er iemand anders bij het team wil komen, zeggen we daar op voorhand geen nee tegen."

Debuut in 2020 nog onzeker voor nieuwe ploeg

Het wegprogramma moet een voorbereiding op het veldritseizoen worden voor de rensters van Ciclismo Mundial.

Daarnaast moet de oprichting van het team ervoor zorgen dat de toppers uit het veldrijden niet de overstap naar een wielerploeg op de weg maken en daardoor stoppen met crossen. "We willen de veldrijdsters een alternatief bieden voor grote wegploegen, die geïnteresseerd zijn in de beste veldrijdsters", legt Roodhooft uit.

Nog niet alle sponsorcontracten zijn rond, waardoor de ploeg nog niet officieel gepresenteerd is. Door de coronacrisis is het onduidelijk wanneer de ploeg voor het eerst op de weg gaat rijden.

"Het is afwachten of we in 2020 al in het wegpeloton te zien zijn", zegt Roodhooft. "Alles hangt af van wanneer de koers weer op gang komt. Als de wedstrijden zouden overlappen met het veldrijden, dan passen we."