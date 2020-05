Amy Pieters heeft haar contract bij Boels-Dolmans vrijdag met twee jaar verlengd. De Europees kampioene op de weg en tweevoudig wereldkampioene koppelkoers op de baan ligt nu tot 2022 vast bij de formatie, die volgend jaar verdergaat als SD Worx Cycling Team.

De 28-jarige Pieters zal de baan de komende jaren blijven combineren met de weg, maar volgend jaar heeft ze wel een duidelijk doel voor ogen.

De geboren Haarlemse pakte met de negen jaar oudere Kirsten Wild in zowel 2020 als 2019 WK-goud op de koppelkoers. Op de Spelen in Tokio is de olympische titel het doel. "Als er een keuze moet worden gemaakt, dan zal die altijd in het teken van Tokio staan", aldus Pieters op de website van Boels-Dolmans. In 2022 zal haar focus weer meer op de weg liggen.

Pieters, die sinds 2017 voor Boels-Dolmans rijdt, is van origine een baanwielrenster, maar de laatste jaren ontdekte ze dat ze dat uitstekend kan combineren met een loopbaan op de weg. Haar voorlopige hoogtepunt op de weg is het EK-goud van vorig jaar in Alkmaar.

"Juist door die combinatie ben ik op beide terreinen beter gaan presteren", vertelt Pieters. "Twee jaar lang heb ik van de ploeg de vrijheid gekregen om me optimaal op de baan te richten. In 2022 hoop ik de ploeg daarvoor te bedanken met een sterk seizoen op de weg."

Kirsten Wild en Amy Pieters na hun wereldtitel in februari 2020 in Berlijn. (Foto: Pro Shots)

Ook 'nieuwe Chantal Blaak' verlengt

Net als Pieters verlengde de twintigjarige Lonneke Uneken vrijdag haar contract bij Boels-Dolmans. De Groningse, die actief is op de weg en nu nog vier jaar vastligt, is volgens sportief manager Danny Stam het grootste Nederlandse wielertalent van dit moment.

"Ik denk dat ze zich kan ontwikkelen tot een 'nieuwe' Chantal Blaak. Ze heeft dezelfde kwaliteiten en is ook enorm gedreven", aldus Stam. Uneken krijgt bij de ploeg de tijd om zich verder te ontwikkelen. "Mijn eerste belangrijke richtpunt aan de horizon zijn de Spelen in Parijs 2024", vertelt ze. "Het geeft rust dat ik daar in deze vertrouwde omgeving naartoe kan werken."

Vorige maand maakte Boels-Dolmans bekend dat olympisch kampioene Anna van der Breggen stopt na de Spelen in Tokio en dan verdergaat als ploegleider. Blaak, wereldkampioene op de weg in 2017, zet na het voorjaar van 2022 een punt achter haar loopbaan. Ook zij wordt daarna ploegleider.