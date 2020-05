Chris Froome wil niet ingaan op de geruchten over een tussentijds vertrek bij Team INEOS. De 34-jarige Brit zou deze zomer al azen op een transfer omdat hij niet het kopmanschap wil delen in de Tour de France.

"Ik heb meerdere overwegingen te maken, nu zit ik middenin dat proces. Ik hoop over een paar weken of maanden een duidelijker beeld te hebben van mijn toekomst. Dan zijn alle discussies voorbij en weten we waar we staan", houdt Froome zich dinsdag op de vlakte tegenover La Gazzetta dello Sport.

Cyclingnews meldde vorige week dat Froome het niet ziet zitten om tijdens de Tour, die van 29 augustus tot en met 20 september op het programma staat, binnen zijn eigen ploeg de concurrentie aan te gaan met Egan Bernal en Geraint Thomas en daarom de mogelijkheid bekijkt om te verhuizen.

Team INEOS verwacht volgens La Gazzetta dello Sport dat het niet zover komt en dat Froome gewoon zijn contract uitdient bij hen. Hij ligt nog tot begin volgend jaar vast bij de dominerende formatie, waardoor hij vrij staat om te praten met geïnteresseerden over een toekomstig dienstverband.

Riis verwelkomt Froome graag bij NTT Pro Cycling

Bjarne Riis verwelkomt Froome graag zo spoedig mogelijk bij NTT Pro Cycling. De Deense oud-toprenner is sinds kort mede-eigenaar van NTT Pro Cycling, dat dit seizoen beschikt over onder anderen Roman Kreuziger, Domenico Pozzovivo en Edvald Boasson Hagen.

"We hebben plek voor hem. Waarschijnlijk kan hij goed met ons samenwerken en we hebben een goed team dat we om hem heen kunnen bouwen. De vraag is alleen of hij voor ons wil rijden en of we hem kunnen betalen", aldus Riis dinsdag tegen Velonews.

Het wielrennen ligt op dit moment net zoals bijna alle andere sporten stil door de coronacrisis. De UCI publiceerde dinsdag de volledige kalender voor het restant van dit jaar en daarin werd duidelijk dat de eerstvolgende koers de 2.HC-wedstrijd Ronde van Burgos is van 28 juli tot en met 1 augustus.