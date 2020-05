De internationale wielerunie UCI heeft dinsdag de volledige kalender gepubliceerd voor dit jaar. De eerstvolgende koers is de Europe Tour-wedstrijd Sibiu Cycling Tour van 2 tot en met 5 juli.

De UCI heeft 91 evenementen voor de mannen en 19 voor de vrouwen geprogrammeerd in de laatste maanden van het jaar. Er moest een nieuw schema komen omdat het wielrennen twee maanden geleden werd stilgelegd wegens de coronacrisis.

Het opvallendste aan de kalender is dat Dwars door Vlaanderen niet zal plaatsvinden. De Scheldeprijs neemt die plek over op 14 oktober. De Brabantse Pijl, waarvan de doorgang ook onzeker was, is een week eerder op 7 oktober.

De WorldTour gaat zoals de UCI onlangs al bekendmaakte op 1 augustus verder met de Strade Bianchi, gevolgd door de Ronde van Polen (5 tot en met 9 augustus) en het Critérium du Dauphiné (12 tot en met 16 augutus).

Laatste koers was halverwege maart

De eerste grote ronde die op de rol staat is de Tour de France van 29 augustus tot en met 20 september. De Giro d'Italia (3 tot en met 25 oktober) en de Vuelta a España (20 oktober tot en met 8 november) overlappen elkaar.

Naast de grote rondes worden ook nog de vijf monumenten (Milaan-San Remo, Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik-Bastenaken-Luik en Ronde van Lombardije) en de WK in Martigny afgewerkt.

De laatste koers die werd verreden was Parijs-Nice van 8 tot en met 14 maart. Oorspronkelijk zou die WorldTour-wedstrijd tot 15 maart duren, maar de slotetappe werd op het laatste moment afgelast vanwege de uitbraak van het coronavirus.

