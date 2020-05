De internationale wielerunie UCI heeft de WK mountainbike vrijdag verplaatst naar begin oktober, waardoor Mathieu van der Poel zeer waarschijnlijk een keuze moet maken tussen dat toernooi en de Amstel Gold Race.

De WK mountainbike op het olympische onderdeel crosscountry stond gepland voor 25 tot en met 28 juni in het Duitse Albstadt, maar door de coronacrisis moest het evenement worden uitgesteld.

De wereldkampioenschappen zullen nu van 5 tot en met 11 oktober worden gehouden in het Oostenrijkse Leogang, dat al gastheer was van de WK op het onderdeel downhill.

De UCI maakte ook een nieuwe kalender bekend voor de wereldbeker mountainbike. In de maand voor de WK worden er op vier verschillende plekken vijf wedstrijden op het onderdeel crosscountry georganiseerd.

Kalender wereldbeker mountainbike (crosscountry) 5-6 september: Lenzerheide (Zwitserland)

12-13 september: Val di Sole (Italië)

19-20 september: Les Gets (Frankrijk)

29 september-4 oktober: Nove Mesto (Tsjechië); twee races

Puzzel wordt lastiger voor Van der Poel

De puzzel voor Van der Poel wordt zo weer wat lastiger. De 25-jarige Nederlander maakte eerder deze week bekend dat hij in ieder geval nog tot en met de Olympische Spelen van 2024 het wegwielrennen en veldrijden blijft combineren met het mountainbiken.

Een van zijn belangrijkste doelen is om wereldkampioen te worden in al die drie disciplines. Momenteel heeft hij alleen WK-goud in het veldrijden op zijn erelijst staan.

Vorig jaar sloeg Van der Poel de WK mountainbike in Canada over, omdat hij zich richtte op de WK op de weg. Dit jaar zal hij normaal gesproken moeten kiezen tussen het mondiale toernooi in het mountainbiken en de Amstel Gold Race. De Nederlandse klassieker, die 'MVDP' vorig jaar op heroïsche wijze won, is verplaatst naar zaterdag 10 oktober.

Alpecin-Fenix heeft geen wildcard gekregen voor de drie grote rondes. De ploeg van Van der Poel mag wel starten in de vijf monumenten (Milaan-San Remo, Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Ronde van Lombardije) en de Amstel Gold Race.