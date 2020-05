Alpecin-Fenix heeft woensdag bevestigd dat het zeker is van een wildcard voor de vijf monumenten. Mathieu van der Poel kan daardoor meedoen aan Milaan-San Remo, Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Ronde van Lombardije.

"We zijn al zeker van vijf monumenten. Daarmee heeft Mathieu toch een aantal mooie doelen. Het peloton zal in het najaar ook veel meer verdeeld zijn dan normaal. Er zullen zeker kansen komen die we niet zullen laten liggen", zegt ploegleider Christoph Roodhooft tegen Sporza.

Alpecin-Felix greep onlangs nog naast een wildcard voor de Tour de France en de Vuelta a España. Van der Poel was "ontgoocheld" door dat nieuws omdat hij hoopte dat hij dit jaar zijn debuut zou maken in een grote ronde.

"De winter zal wel korter worden, dat klopt. Voor jongens die dubbelen zoals Mathieu of Van Aert zal de winter beperkt zijn. De rest van onze ploeg moet wel direct aan de bak in het veld, maar Mathieu zal misschien maar tien crossen rijden", aldus Roodhooft.

'Echt blij dat Mathieu verdergaat met mountainbiken'

Van der Poel zal ook de komende jaren het wegwielrennen combineren met het veldrijden en het mountainbiken. Hij maakte dinsdag bekend dat hij in laatstgenoemde discipline doorgaat tot minimaal de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

"Daar ben ik echt blij om", vertelt Roodhooft. "Ik vind mountainbike een heel aangename en complete sport. De wereldbekers zijn altijd hoogtepunten in het seizoen en Mathieu haalt ook resultaten. Het is echt leuk."

"Met doorgaan tot 2024 creëert hij voor zichzelf ook wat rust. Hij heeft nu een paar WK's om zijn doelen te realiseren. Zijn doel voor 2024? Olympisch kampioen worden. Hij is jong en heeft nog wat jaren voor de boeg, terwijl de grote vedetten in het mountainbike allemaal een dagje ouder worden."