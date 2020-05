Anna van der Breggen kondigde zondag aan dat ze eind 2021 een punt achter haar nu al imponerende wielerloopbaan zet. Een overzicht van de grootste successen die ze tot dusver behaalde.

Olympische titel op de weg (2016)

Het is ongetwijfeld de mooiste overwinning die de inmiddels dertigjarige Van der Breggen tot dusver in haar loopbaan boekte. Lang leek olympisch goud in Rio de Janeiro aan haar voorbij te gaan, maar in een zinderende en dramatische slotfase - koploper Annemiek van Vleuten ging in de laatste afdaling keihard onderuit - spurtte ze alsnog naar de zege.

Dit jaar wilde Van der Breggen bij de Spelen in Tokio vooral voor goud gaan op de olympische tijdrit, want die titel ontbreekt nog op haar palmares. Volgend jaar hoopt ze die droom op het uitgestelde evenement alsnog te vervullen.

Een euforische Anna van der Breggen komt over de finish bij de olympische wegwedstrijd van 2016 in Rio de Janeiro. (Foto: Pro Shots)

Wereldkampioen op de weg (2018)

Na haar olympische titel aasde Van der Breggen op de regenboogtrui, want wereldkampioene op de weg was ze nog niet geworden. In 2015 was de Zwolse er wel dichtbij, maar toen ging de winst in de laatste meters naar de Britse Lizzie Armitstead en moest ze genoegen nemen met zilver.

Drie jaar later was het eindelijk raak: na zeven WK-medailles, veelal behaald in tijdritten, soleerde ze in Innsbruck op indrukwekkende wijze naar de overwinning waarop ze al zo lang hoopte. Vorig jaar was er opnieuw zilver, toen landgenote Van Vleuten een maatje te groot bleek.

Van der Breggen in 2018 in haar zojuist bemachtigde regenboogtrui, te midden van de Australische Amanda Spratt (links) en de Italiaanse Tatiana Guderzo. (Foto: Pro Shots)

Giro Rosa (2015 en 2017)

In de vrouwenversie van de Ronde van Italië doet Van der Breggen de laatste jaren steevast mee om de prijzen en twee keer bracht ze haar missie voor de roze trui tot een goed einde.

Vooral haar eindzege in 2017 was indrukwekkend, want toen veroverde Van der Breggen in de tweede rit de leiding in het klassement en stond ze die in de resterende acht ritten niet meer af. Vorig jaar kwam ze net tekort om een trilogie te voltooien.

Een uitgeputte Van der Breggen nadat ze in 2019 een rit heeft gewonnen in de Giro Rosa, de rittenkoers waarin ze twee keer met de eindzege aan de haal ging. (Foto: Pro Shots)

Waalse Pijl (2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

Marianne Vos pakte in 2013 haar vijfde overwinning in de Waalse klassieker en die prestatie leek niet snel te worden geëvenaard, maar Van der Breggen nestelde zich in rap tempo naast de recordhoudster.

Vorig jaar liet de renster van Boels-Dolmans op de Muur van Hoei nog maar eens haar klasse zien, toen ze onder anderen Vos en Van Vleuten achter zich liet.

Als winnares van de Waalse Pijl van vorig jaar op het podium met Julian Alaphilippe, de winnaar van de manneneditie. (Foto: Pro Shots)

Luik-Bastenaken-Luik (2017, 2018)

Van der Breggens lijstje met gewonnen klassiekers en monumenten is sowieso fors. Naast de Waalse Pijl won ze ook Luik-Bastenaken-Luik meerdere keren. Haar zege in 2018 betekende een einde van een bizar sterk voorjaar, waarin ze ook Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen en dus de Waalse Pijl won.

Verder prijken ook Omloop Het Nieuwsblad (2015) en de Amstel Gold Race (2017) op haar erelijst, wat betekent dat ze op Gent-Wevelgem na (ze deed daar één keer mee) alle vrouwenklassiekers heeft gewonnen.

Van der Breggen op weg naar haar tweede winst van Luik-Bastenaken-Luik. (Foto: Pro Shots)