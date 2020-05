Javier Guillén, de directeur van de Vuelta a España, verwacht niet dat het parcours van de grote ronde verdere wijzigingen zal ondergaan. Zaterdag werd nog een passage door Portugal geschrapt, maar daar blijft het vrijwel zeker bij.

"We voorzien geen veranderingen meer in de achttien etappes die nu gepland staan", zegt Guillén, die eerder af moest zien van een start op Nederlandse bodem, tegen Marca.

"Eerder zeiden we dat het parcours kan variëren, maar dat ging vooral over de etappe die in Porto zou beginnen en daarover hebben we dus al besloten dat het niet door zal gaan."

Guillén kan nog niet zeggen wat de alternatieve locaties voor de vijftiende en zestiende rit zijn, die allebei Portugal aan zouden doen. "Er zijn al besluiten genomen, maar we zullen het laten weten zodra alles vastligt."

De Vuelta zou op 14 augustus in Utrecht beginnen en in de dagen daarna zouden ook Den Bosch en Breda als start- en/of finishplaats fungeren. Vanwege de coronacrisis start de Ronde van Spanje echter op 20 oktober in Baskenland.

Het is nog de vraag welke renners op die datum aan de start verschijnen, want de Giro d'Italia duurt tot en met 25 oktober, wat betekent dat er overlap is. De Vuelta eindigt op 8 november.

