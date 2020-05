Anna van der Breggen en Chantal Blaak hebben zondag hun afscheid aangekondigd als wielrenster. De wereldtoppers stoppen over respectievelijk anderhalf en twee jaar en gaan daarna verder als ploegleidster.

"Ik merk dat ik echt die motivatie voel voor de Olympische Spelen, maar dat het soms ietsje minder is voor de andere wedstrijden. En ik vind dat je als topsporter echt die motivatie moet hebben, vanuit het diepste moet voelen: ik wil winnen", zegt de 30-jarige Van der Breggen tegen de NOS.

"Ik wil echt stoppen op het hoogste niveau, dus wanneer stop je dan? Dat is een lastige keuze, maar ik denk dat dit een heel mooi moment is", aldus de eveneens 30-jarige Blaak.

Blaak gaat een half jaar langer verder dan Van der Breggen omdat ze in 2022 nog mee wil doen aan het voorjaarsseizoen. In het eerste gedeelte van jaar staan bij de vrouwen de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik op het programma.

Boels-Dolmans gaat verder als SD Worx Cycling

Van der Breggen en Blaak tekenden onlangs een contract tot en met 2024 bij Boels-Dolmans. Boels-Dolmans stopt na dit seizoen als hoofdsponsor, waarna het team de komende drie jaar met Van der Breggen en Blaak als ploegleidsters verder gaat als SD Worx Cycling.

"Bij de mannen is het heel normaal dat ex-renners in de begeleiding komen, maar bij de vrouwen is het een hand geven en tot ziens. Ik denk dat wij best wel trendsetters zijn dat wij onze vaandeldragers in de begeleiding opnemen", zegt Danny Stam, momenteel nog de enige ploegleider van Boels-Dolmans.

Van der Breggen en Blaak kenden vooralsnog een zeer succesvolle loopbaan. Van der Breggen veroverde onder andere één keer de wereldtitel op de weg (2018) en twee keer de eindzege in de Giro Rosa (2015 en 2017) en Blaak werd ook één keer wereldkampioen op de weg (2017).

Het wielrennen ligt voorlopig nog stil door de coronacrisis. De internationale wielerunie UCI presenteerde vorige week de nieuwe kalender van dit jaar. Bij de vrouwen worden in ruim drie maanden tijd achttien koersen verreden met de Strade Bianchi als startschot op 1 augustus.