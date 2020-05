Olympisch wielerkampioene Anna van der Breggen heeft zondag samen met ploeggenote Chantal Blaak haar afscheid aangekondigd. De dertigjarige wereldtoppers stoppen over respectievelijk anderhalf en twee jaar en gaan daarna verder als ploegleidsters.

"De Olympische Spelen in Tokio zijn natuurlijk een mooie uitdaging en belangrijke reden om nog een jaar door te gaan. Ik wil mijn loopbaan ook met een volledig mooi seizoen afsluiten", zegt Van der Breggen.

"Zeker na dit door de corona-pandemie grotendeels verloren jaar voel ik een enorme motivatie om een jaar verder te gaan. Over een rol als ploegleider/coach heb ik al langer nagedacht. Ik was snel enthousiast over dit voorstel van het team. Ik merkte dat ik stilaan een nieuwe uitdaging in mijn leven zocht."

Van der Breggen kent een zeer succesvolle loopbaan. De Zwolse veroverde onder meer olympisch goud op de weg (2016), één keer de wereldtitel op de weg (2018) en twee keer de eindzege in de prestigieuze Giro Rosa (2015 en 2017). Ook won ze veel klassiekers, waaronder vijf keer de Waalse Pijl.

Blaak, die in 2017 wereldkampioene op de weg werd, gaat een half jaar langer verder dan Van der Breggen, omdat ze in 2022 nog mee wil doen aan het voorjaarsseizoen. In het eerste gedeelte van dat jaar staan bij de vrouwen de Ronde van Vlaanderen, Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik op het programma.

Anna van der Breggen (links) en Chantal Blaak verbinden hun toekomst aan Boels-Dolmans. (Foto: Pro Shots)

Boels-Dolmans gaat verder als SD Worx Cycling

Ook Blaak kijkt al uit naar de nieuwe rol die ze samen met Van der Breggen zal vervullen. "Ik kom al zes jaar voor dit team uit en voel me hier helemaal thuis. Ik zie het als een grote kans dat ik na het voorjaar van 2021 samen met Anna verder kan werken in de ploegleiding", zegt ze.

Van der Breggen en Blaak tekenden onlangs een contract tot en met 2024 bij Boels-Dolmans. Boels-Dolmans stopt na dit seizoen als hoofdsponsor, waarna het team de komende drie jaar met Van der Breggen en Blaak als ploegleidsters verdergaat als SD Worx Cycling.

"Bij de mannen is het heel normaal dat ex-renners in de begeleiding komen, maar bij de vrouwen is het een hand geven en tot ziens", zegt Danny Stam, momenteel de enige ploegleider van Boels-Dolmans. "Ik denk dat wij best wel trendsetters zijn dat wij onze vaandeldragers in de begeleiding opnemen."

Het wielrennen ligt voorlopig nog stil door de coronacrisis. De internationale wielerunie UCI presenteerde vorige week de nieuwe kalender van dit jaar. Bij de vrouwen worden in ruim drie maanden tijd achttien koersen verreden met de Strade Bianche als startschot op 1 augustus.