De Vuelta a España brengt dit jaar ook geen bezoek aan Portugal. De passage door het buurland is uit het parcours geschrapt, omdat de betrokken etappeplaatsen de organisatie niet kunnen garanderen vanwege de coronacrisis.

Hierdoor krijgen twee etappes een andere route. De vijftiende rit zou finishen tussen Porto en Matosinhos, maar krijgt dus een andere finishplaats. Ook het parcours van de zestiende etappe, die zou starten in Viseu, moet worden gewijzigd.

Het is nog onbekend hoe het parcours er zonder de route door Portugal uit zal zien. De alternatieve gaststeden zijn al goedgekeurd door de organisatie van de Vuelta, maar het nieuwe parcours is nog niet voltooid. De komende weken worden de details hiervan bekendgemaakt.

"In de uitzonderlijke situatie waarin we leven, moeten we flexibel zijn en dit soort beslissingen en veranderingen accepteren", laat koersdirecteur Javier Guillén weten. "Het is zonde dat we geen bezoek aan Portugal kunnen brengen, maar we zullen deze banden onderhouden, zodat we terug kunnen keren naar een land dat ons goed heeft behandeld."

Eerder werd al bekend dat de Ronde van Spanje dit jaar niet in Nederland zal starten. De Vuelta zou in Utrecht beginnen, maar vanwege de coronacrisis besloot het organisatiecomité van die stad zich terug te trekken.

Hierdoor fungeert het Baskische Irun nu als startplaats. Op de nieuwe kalender van de internationale wielerunie UCI is de start van de Vuelta verplaatst naar 20 oktober. De ronde telt 18 in plaats van de gebruikelijke 21 etappes en eindigt op 8 november in Madrid.

