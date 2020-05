Mocht de Tour de France dit jaar doorgaan, dan zal Egan Bernal niet zomaar zijn eigen kansen opzij zetten voor Team INEOS-ploeggenoten Chris Froome en Geraint Thomas. De titelverdediger vindt dat hij evenveel recht heeft op het kopmanschap.

"Ik snap dat het interessant voor INEOS is om voor een vijfde Tour-zege van Chris te gaan, of een tweede voor Geraint. Ze zijn Britse renners in een Britse ploeg", zegt Bernal in een interview met Eurosport.

"En ik begrijp natuurlijk ook dat ze het zelf graag willen. Maar ik snap ook mijn eigen positie. Ik ben jong, heb al een Tour gewonnen en wil geen kans verspelen om dat nog eens te doen."

De 23-jarige Colombiaan wil zich dus niet bij voorbaat neerleggen bij een rol als knecht. "Maar we zullen zien hoe de situatie is als de Tour begint. Het is nog afwachten hoe iedereen daar aan de start zal verschijnen."

In de Tour van vorig jaar bleek Bernal sterker dan ploeggenoot Thomas, die aanvankelijk voor zijn tweede Tour-zege ging. Viervoudig winnaar Froome ontbrak vanwege blessureleed.

Op de aangepaste wielerkalender staat de Tour de France ingepland voor 29 augustus tot en met 20 september. In totaal worden er 23 koersen in honderd dagen verreden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.