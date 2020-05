Mathieu van der Poel kan dit jaar ook niet meedoen aan de Vuelta a España. Zijn ploeg Alpecin-Felix heeft vrijdag geen wildcard gekregen voor de Ronde van Spanje.

De organisatie van de Vuelta gaf de resterende twee tickets aan Burgos-BH en Caja Rural-Seguros. Eerder was al bekend dat Total Direct Energie een uitnodiging ontving als beste ProTeam van 2019. Alle negentien WorldTour-teams, waaronder Jumbo-Visma, krijgen automatisch startrecht.

Alpecin-Felix greep ook al naast een wildcard voor de Tour de France. Die gingen naar Total Direct Energie, B&B Hotels-Vital Concept en Arkéa-Samsic. Alpecin-Felix hoopte dat Tour-baas Christian Prudhomme extra teams zou uitnodigen na verschillende oproepen daartoe, maar dat is hij niet van plan.

Van der Poel reageerde daarop teleurgesteld. "Of ik ontgoocheld ben? Ja, ergens wel. Ik weet nog niet wat ik ga rijden. Ik heb nog niet in detail naar de nieuwe kalender gekeken. Maar als de kalender blijft zoals die nu is, denk ik dat er nog genoeg andere grote klassiekers zijn waarin ik me kan tonen", zei hij.

De belangrijkste wielerkoersen in 2020 8 augustus: Milaan-San Remo

12-16 augustus: Critérium du Dauphiné

20-23 augustus: Nationale kampioenschappen

29 augustus-20 september: Tour de France

20-27 september: WK

29 september-3 oktober: BinckBank Tour

3-25 oktober: Giro d'Italia

4 oktober: Luik-Bastenaken-Luik

10 oktober: Amstel Gold Race

18 oktober: Ronde van Vlaanderen

20 oktober-8 november: Vuelta a España

25 oktober: Parijs-Roubaix

31 oktober: Ronde van Lombardije

Nieuwe kalender vol met wedstrijden

Het wielrennen is net als bijna alle andere sporten zwaar getroffen door de coronacrisis. De internationale wielerunie UCI presenteerde dinsdag de nieuwe kalender voor dit jaar en daarin is te zien dat er in de laatste maanden van dit jaar nog ontzettend veel wedstrijden op het programma staan.

Van de drie grote rondes wordt de Tour als eerste verreden van 29 augustus tot en met 20 september, gevolgd door de Giro d'Italia (3 tot en met 25 oktober) en de Vuelta (20 oktober tot en met 8 november). De Giro en de Vuelta overlappen elkaar dus, waardoor renners keuzes moeten maken.

Van der Poel focuste zich aanvankelijk op de Spelen om daar te proberen goud te veroveren op de mountainbike, maar door het verplaatsen daarvan richtte hij zijn vizier weer op het wegwielrennen. Hij maakt waarschijnlijk wel zijn opwachting in bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race.

