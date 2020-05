UAE Team Emirates heeft donderdag het contract van toptalent Tadej Pogacar nog maar eens verlengd. De 21-jarige wielrenner uit Slovenië ligt nu vast tot en met het einde van 2024.

"Ik ben blij dat ik nog langer bij UAE Team Emirates kan blijven", reageert Pogacar op de site van zijn ploeg. "Ik ben bij dit team prof geworden en voel me hier zeer op mijn gemak. Ik geloof in deze ploeg en wil de komende vijf seizoenen onderdeel zijn van dit ambitieuze project."

De klassementsrenner rijdt sinds 2019 voor UAE Team Emirates. Hij tekende vorig jaar zomer al een nieuwe verbintenis tot het einde van 2023.

Pogacar geldt als een van de grootste talenten in het peloton. Hij won al de Ronde van Californië, de Ronde van de Algarve (beide in 2019) en de Ronde van Valencia (dit jaar). Bovendien boekte hij vorig jaar bij zijn debuut in een grote ronde drie ritzeges in de Vuelta a España en eindigde hij als derde in het klassement.

"Beide partijen wilden het contract weer verlengen", zegt teambaas Mauro Gianetti. "Tadej heeft iedereen bij de ploeg voor zich gewonnen. Niet alleen door zijn resultaten, maar ook door zijn houding."

Het wielerseizoen ligt voorlopig stil vanwege de coronacrisis. De internationale bond UCI presenteerde dinsdag een nieuwe kalender die begint op 1 augustus.