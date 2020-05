In het vrouwenpeloton wordt overwegend positief gereageerd op de wielerkalender die de UCI dinsdag presenteerde. Iris Slappendel, voorzitter van de internationale vakbond The Cyclists' Alliance, spreekt van een mooie samenstelling door de bekritiseerde wielerunie.

"Het is supertof dat Parijs-Roubaix erbij zit, al is het ook slim van de UCI en ASO (de organisator, red.) om dat juist nu te doen. Er gaat nu veel aandacht naar uit en dat leidt misschien af van de vraag of het verantwoord is om te koersen", zegt Slappendel woensdag tegen NU.nl.

"De maand oktober is heel mooi met alle monumenten voor vrouwen en ik ben blij dat er veel belangrijke wedstrijden op de kalender staan. Het is ambitieus met veel koersen in weinig tijd, maar het is een mooie mix."

De toevoeging van Parijs-Roubaix is het opvallendst aan de kalender, die vanwege de coronacrisis flink gewijzigd moest worden. Het is voor het eerst dat de 'Hel van het Noorden' wordt verreden bij de vrouwen.

In totaal worden achttien koersen gereden, waarvan de eerste op 1 augustus is (Strade Bianche) en de laatste op 8 november (laatste rit van de Madrid Challenge by La Vuelta).

'Misschien is UCI beetje geschrokken'

Oud-renster Slappendel behoort tot de criticasters van de UCI - ze vindt dat de wielerunie zich te veel op de mannen richt - en is ook in dat licht blij met de kalender. "Misschien is de UCI toch een beetje geschrokken van de reacties van rensters, media en uit andere hoeken", zegt ze.

"Het is een goede zet dat ze dit zo gepresenteerd hebben en het is ook goed dat grote organisaties als de ASO en Flanders Classics zich toch nog hebben ingezet om die vrouwenkoersen te blijven organiseren. Ik heb wel ideeën mogen aandragen via de CPA (de vakbond voor mannen, red.), maar ben verder niet met de UCI in gesprek geweest."

Dit is volgens Slappendel dan ook niet het moment om (opnieuw) kritiek te spuien op de UCI. Ze vindt dat iedereen zich voor nu op het koersen moet richten. "We moeten roeien met de riemen die we hebben en zorgen dat we met zoveel mogelijk rensters aan de start komen bij alle koersen. We moeten flexibel zijn."

"De rensters snappen ook wel dat het niet ideaal is om dit seizoen helemaal niet meer te rijden. We moeten nu niet de vraag stellen wat ideaal is of eisen stellen, maar doen wat gedaan moet worden om nog iets van het seizoen te maken."

