David Lappartient, de voorzitter van wielerunie UCI, is content met de nieuwe wielerkalender. De Fransman hoopt vurig dat de Tour de France, die logischerwijs een belangrijke plek inneemt, alsnog kan doorgaan.

"Ik ben optimistisch, maar ook voorzichtig. Net als iedereen weet ik niet hoe de situatie in de komende weken zal zijn", zegt Lappartient tegen Cyclingnews over de kalender, waarop de Tour van 29 augustus tot en met 20 september staat ingepland.

"Ik heb er vertrouwen in dat het beter wordt, maar er is altijd het risico dat we koersen moeten schrappen vanwege een lockdown. Over het doorgaan van de Tour ben ik niet 100 procent zeker en dat zou ook niet realistisch zijn. Als de Tour niet doorgaat, is dat een ramp."

Volgens Lappartient geldt de nieuwe kalender als plan B en ligt er ook nog een plan C klaar, maar daar wijkt hij allesbehalve graag naar uit. "Als de Tour in september niet kan doorgaan, zitten we in een heel, heel lastig parket. Het is gewoon heel moeilijk om de Tour aan het einde van het seizoen te houden", zegt hij.

"Laten we hopen dat plan B werkt, want de Tour is goed voor zo'n 50 procent van de zichtbaarheid van een ploeg. Als je in het wielrennen investeert, betaalt dat zich uit tijdens de Tour."

De belangrijkste wielerkoersen in 2020 8 augustus: Milaan-San Remo

12-16 augustus: Critérium du Dauphiné

20-23 augustus: Nationale kampioenschappen

29 augustus-20 september: Tour de France

20-27 september: WK

29 september-3 oktober: BinckBank Tour

3-25 oktober: Giro d'Italia

4 oktober: Luik-Bastenaken-Luik

10 oktober: Amstel Gold Race

18 oktober: Ronde van Vlaanderen

20 oktober-8 november: Vuelta a España

25 oktober: Parijs-Roubaix

31 oktober: Ronde van Lombardije

'Wilden redden wat er te redden viel'

Lappartient beseft dat 23 koersen in honderd dagen op de nieuwe kalender niet ideaal is, maar benadrukt dat de ploegen er slechter van af waren gekomen als de UCI nu al een streep door het hele seizoen had gezet.

"We wilden redden wat er te redden viel en zijn ons er ook van bewust dat de situatie nog heel onzeker is, maar het is onze taak om een tweede deel van het seizoen voor te bereiden als we weer mogen fietsen."

De Giro d'Italia en de Vuelta a España, de andere twee grote rondes naast de Tour, overlappen elkaar op de nieuwe kalender. De Giro is van 3 tot en met 25 oktober en de Vuelta wordt van 20 oktober tot en met 8 november gehouden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in de sportwereld in ons liveblog.