Bijna alle grote koersen in amper drie maanden tijd; door de nieuwe wielerkalender moeten teams flink gaan puzzelen. Sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma erkent dat hij voor een lastige opgave staat, maar hij is vooral blij dat er weer doelen kunnen worden gesteld.

Eind vorig jaar ging Zeeman wekenlang van vergadering naar vergadering. Hij praatte met andere leden van de technische staf en met renners. Hij zat in hotelzaaltjes en ruimtes zonder ramen op het hoofdkantoor van hoofdsponsor Jumbo. Dat allemaal om te bepalen hoe Jumbo-Visma zijn selectie van toprenners het best kon gebruiken in het seizoen 2020.

"Daar kunnen we de komende weken weer mee aan de slag", zegt Zeeman in gesprek met NU.nl. "Alle uren die we er de afgelopen winter in hebben gestopt, zullen we er nog een keer in moeten stoppen."

Het coronavirus doorkruiste ook alle plannen in de wielerwereld. Na de zevende etappe van Parijs-Nice op 14 maart lag de sport stil en was het wachten op nieuw perspectief. Dat kwam er dinsdag, toen de internationale wielerunie UCI haar nieuwe kalender presenteerde, beginnend met Strade Bianche op 1 augustus en eindigend met de slotrit van de Vuelta a España op 8 november. Ofwel: 23 wedstrijden in 100 dagen.

"Het wordt zeker een lastige puzzel", aldus Zeeman. "De Giro d'Italia en de Vuelta overlappen elkaar. Je kunt niet de Giro én de klassiekers rijden. Dat stelt ons voor een aantal dilemma's. Maar daar moeten we gewoon naar handelen."

De belangrijkste wielerkoersen in 2020 8 augustus: Milaan-San Remo

12-16 augustus: Critérium du Dauphiné

20-23 augustus: Nationale kampioenschappen

29 augustus-20 september: Tour de France

20-27 september: WK

29 september-3 oktober: BinckBank Tour

3-25 oktober: Giro d'Italia

4 oktober: Luik-Bastenaken-Luik

10 oktober: Amstel Gold Race

18 oktober: Ronde van Vlaanderen

20 oktober-8 november: Vuelta a España

25 oktober: Parijs-Roubaix

31 oktober: Ronde van Lombardije

'Doelstelling blijft Tour winnen'

Eén ding zal niet veranderen: de Tour de France winnen is nog steeds het hoofddoel voor Jumbo-Visma. Dat betekent dat de kans groot is dat de Nederlandse formatie met zijn drie kopmannen Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk en Primoz Roglic zal starten, ook nu de grootste wielerkoers ter wereld verplaatst is naar het einde van de zomer (29 augustus-20 september).

"De doelstelling bij de Tour blijft staan", zegt Zeeman. "We gaan nog kijken of de selectie gewijzigd moet worden, want we hebben nog geen peilmomenten gehad en weten dus niet of iedereen de vorm heeft om naar de Tour te kunnen. Maar het meest waarschijnlijke is dat we vasthouden aan ons plan voor de Ronde van Frankrijk."

De voorbereiding op de Tour zal hoe dan ook anders worden. Kunnen de renners in juli op hoogtestage? Moeten ze in het eerste deel van augustus bijvoorbeeld de Ronde van Polen en/of het Critérium du Dauphiné rijden om koersritme op te doen? Zullen de omstandigheden voor renners die in Nederland of België wonen hetzelfde zijn voor renners met een huis in Andorra of Monaco?

"Dat zijn allemaal goede vragen. Antwoorden heb ik nu nog niet, want er zijn veel onzekerheden", aldus Zeeman. "De komende weken zullen we over alles gaan praten en meerdere scenario's uittekenen, daar hebben we gelukkig ook een uitgebreide technische staf voor. Ik hoop dat we in juni een uitgewerkt plan hebben."

Merijn Zeeman (links) met Tom Dumoulin. (Foto: Pro Shots)

'We zijn allang blij als er nog een seizoen komt'

Zeeman benadrukt één ding: het belangrijkst is dát er mogelijk weer gekoerst kan worden. "Als er wedstrijden zullen zijn, betekent dat namelijk dat de situatie in de wereld verbeterd is, en dat is het allerbelangrijkst."

"Ik vind het niet erg om een lastige puzzel op te lossen, of dat het een puzzel is die deels niet op te lossen is. Dat is allemaal ondergeschikt in 2020."

"Het moet gewoon lukken om zo veel te koersen in zo'n korte tijd, dat is onze verantwoordelijkheid richting het wielrennen. We zijn allang blij als er nog een seizoen komt, als we om een heel zwart jaar nog een gouden randje kunnen doen."

