Mathieu van der Poel hoopte na het uitstel van de Olympische Spelen dit jaar zijn debuut te kunnen maken in de Ronde van Frankrijk, maar volgens Tour-baas Christian Prudhomme is het nooit een optie geweest om extra teams uit te nodigen.

Alpecin-Fenix, de ploeg van Van der Poel, kreeg in januari geen wildcard van Tour-organisator ASO, die de voorkeur gaf aan de Franse teams Total Direct Energie, B&B Hotels-Vital Concept en Arkéa-Samsic.

Van der Poel zou zich in de zomer ook eigenlijk richten op de mountainbikewedstrijd op de Olympische Spelen, maar dat evenement werd vanwege de coronacrisis met een jaar uitgesteld. De Nederlandse renner en zijn team begonnen vervolgens een lobby om alsnog een uitnodiging voor de Tour te krijgen.

De hoop nam toe toen de vereniging voor professionele wielerteams AIGCP en rennersvakbond CPA een oproep deden om het aantal teams in de grote rondes te verhogen van 22 naar 24, zodat meer ploegen en renners zich in dit bijzondere seizoen konden laten zien.

"De manager van het team van Van der Poel heeft me wel gebeld, maar we hebben de optie om extra teams toe te laten nooit besproken. Ik heb dat in geen enkele vergadering gehoord", zegt Prudhomme dinsdag tegen L'Équipe. "Er zullen 22 teams meedoen aan de Tour."

De internationale wielerunie UCI meldde eerder op dinsdag bij de bekendmaking van de nieuwe kalender al dat teams in grote rondes gewoon uit acht renners zullen bestaan. Met zeven renners per ploeg was er mogelijk ruimte geweest voor extra teams.