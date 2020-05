Marianne Vos en Mathieu van der Poel zijn dinsdag beiden als derde geëindigd in de tweede etappe van de Zwift Tour for All, een virtuele rittenkoers voor mannen en vrouwen.

Vos won maandag de eerste etappe van de vrouwenwedstrijd, maar moest een dag later voorrang verlenen aan ploeggenote Ashleigh Moolman-Pasio uit Zuid-Afrika en de Amerikaanse Lauren Stephens. Met Nina Kessler (zesde) eindigde er nog een Nederlandse in de top tien.

Bij de mannen ging de overwinning naar de Oostenrijker Michael Gogl. De renner van NTT Pro Cycling rekende in een sprint af met de Belg Greg Van Avermaet en Van der Poel.

De etappe van dinsdag voerde de renners virtueel over het heuvelachtige WK-parcours van 2015 in het Amerikaanse Richmond. De rit was 46,2 kilometer lang.

Zwift Tour for All bestaat in totaal uit vijf etappes. De komende dagen staan er nog twee ritten voor klimmers (woensdag en vrijdag) en een vlakke rit (donderdag) op het programma. Er wordt geen individueel algemeen klassement opgemaakt.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om de eindsprint van de vrouwenwedstrijd te bekijken.