De organisatie van de Amstel Gold Race heeft dinsdag verheugd gereageerd op de nieuwe datum voor de Nederlandse klassieker. De koers door Zuid-Limburg staat nu gepland voor 10 oktober, voor mannen én vrouwen.

"We zijn ontzettend blij met het bericht van de UCI dat er een datum voor de Amstel Gold Race is gevonden. Dat is een mooie bevestiging dat de Nederlandse klassieker in het rijtje met de grote ronden en monumenten thuishoort", zegt koersdirecteur Leo van Vliet.

Leontien van Moorsel, de koersdirecteur van de vrouwenrace, reageert net zo enthousiast. "Het is voor ons belangrijk dat ook de Amstel Gold Race Ladies Edition een plek zou krijgen in de agenda van de UCI. Het is mooi dat de heren- en dameskoers op dezelfde dag verreden kunnen worden."

De internationale wielerunie UCI presenteerde dinsdag een nieuwe kalender voor mannen én vrouwen. Door de coronacrisis is er sinds half maart niet meer gekoerst. De Amstel Gold Race, die gepland stond voor 19 april, werd voor het eerst in de historie uitgesteld.

De 55e editie van de enige Nederlandse klassieker zal nu plaatsvinden op een zaterdag, een week na Luik-Bastenaken-Luik en tegelijkertijd met de Giro d'Italia. Een dag na de Amstel Gold Race wordt in België Gent-Wevelgem gereden.

"We gaan dan ook zeker in gesprek met onze Vlaamse collega's om er een uniek sportweekend van te maken", aldus Van Vliet, die benadrukt dat het niet 100 procent zeker is dat er gereden zal worden op 10 oktober. "Natuurlijk houden we de ontwikkelingen in de gaten, alleen als de situatie het toelaat zal er gekoerst worden."

De belangrijkste wielerkoersen voor mannen in 2020 8 augustus: Milaan-San Remo

12-16 augustus: Critérium du Dauphiné

20-23 augustus: Nationale kampioenschappen

29 augustus-20 september: Tour de France

20-27 september: WK

29 september-3 oktober: BinckBank Tour

3-25 oktober: Giro d'Italia

4 oktober: Luik-Bastenaken-Luik

10 oktober: Amstel Gold Race

18 oktober: Ronde van Vlaanderen

20 oktober-8 november: Vuelta a España

25 oktober: Parijs-Roubaix

31 oktober: Ronde van Lombardije

